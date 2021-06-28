Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış

Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir bir öğretmen hakkında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan iki kardeşin maaş kartlarını 8 yıl boyunca kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir bir öğretmen hakkında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan iki kardeşin maaş kartlarını 8 yıl boyunca kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olay, Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam ve Bakım rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. 2012 yılında merkeze kayıt yaptıran engelli 2 kardeşe çıkarılan maaş kartı, iddiaya göre, bakım merkezinde görevli olan öğretmen N.K. tarafından alındı. N.K.'nın 8 yıl boyunca engelli kardeşlerin maaş kartlarını kullandığı yapılan inceleme sonucu tespit edildi.

Konuyla ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında "Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde Skandal" başlığı altında yayınlanan haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'müzde 04.06.2021 tarihinde yapılan kurum içi değerlendirmeler sırasında, kurumda görevli bir personelin devletimizin koruması altında bulunan 2 engelli kardeşin gelirleriyle ilgili kendi lehine tasarrufta bulunduğu yönünde bulgulara rastlanılması üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, ek ders ücreti karşılığı çalışan görevli hakkında idari soruşturma başlatılarak Bakanlığımıza bildirilmiştir. Neticede, adı geçen personelin görevlendirmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 17.06.2021 tarihinde sonlandırılmış olup adli ve idari süreç devam etmektedir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğretmen engelli kardeşlerin maaşlarını kendi maaşı gibi kullanmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:37:56. #1.15#

title