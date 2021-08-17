Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
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Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti

Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız (39), tayin hakkını, beslediği sokak köpekleri nedeniyle erteleyerek, "Köpeklere benim gibi bakacak birini bulana kadar burada kalacağım" dedi.

HAKKARİ'de, İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız (39), tayin hakkını, beslediği sokak köpekleri nedeniyle erteleyerek, "Köpeklere benim gibi bakacak birini bulana kadar burada kalacağım" dedi.

Irak ve İran sınırının kesiştiği noktada bulunan Şemdinli ilçesinin Kayalar köyündeki Kayalar Ortaokulu'nda 4 yıldır İngilizce öğretmeni olan Eda Kırkıcı Yıldız, burada görev yaptığı süre boyunca, bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi. Yıldız, okuldan arta kalan zamanlarında bölgedeki sokak köpekleriyle ilgilendi, onların bakımını yapıp, besledi. Hayvanseverlerin de desteğiyle onlar için kulübeler koyduğu bir alan oluşturan Yıldız, bu yıl tayin hakkı olmasına rağmen, köpekler nedeniyle ilçeden ayrılmayı düşünmüyor. BAKIMLARINI DA YAPIYOR

Eda Kırkıcı Yıldız, dersi biter bitmez köpeklerin beslenmesi için yanına malzemelerini alarak aracıyla hayvanların yoğun olduğu mevkiye gidiyor. Onlarca başıboş köpeğin bulunduğu alanda yanında getirdiği yiyeceklerle hayvanları besleyen Yıldız, yaralı olanların da bakımını yapıyor. Yıldız'ın geldiğini fark eden köpekler bir anda otomobilin çevresinde toplanıyor. Köpekleri sevip ilgilenen Eda Kırkıcı Yıldız, besleyip bakımlarını da yapıyor.TAYİNİNİ ERTELEDİBu yıl tayin hakkı olan Eda Kırkıcı Yıldız, memleketi Hatay'a gitmek isterken son anda bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Beslediği köpekleri bırakamayan Yıldız, onlara kendisi gibi bakacak birini bulması halinde tayin isteyeceğini belirterek, "Bu yıl tayin isteme hakkım vardı. Memleketime dönecektim. Hatta dönmek istiyordum ama hayvanlarımı bu halde bırakıp gitmek istemedim. Tayin istemekten vazgeçip onların başlarında olmak istedim. Ailem de artık dönmemi istiyor. Seneye inşallah daha iyi bir ortamda bırakıp dönerim" diye konuştu.

Köpekleri beslemek için çeşitli yerlerden destekler aldığını da dile getiren Yıldız, "Bu konuda destek olanlar var. Gelen yardımlarla günü kurtarabiliyoruz. O destekler sayesinde hayvanlara düzenli yemek gelmeye başladı. Hafta sonları sürekli vaktimi buralarda geçiriyorum. Onları besleyip doğum yapanlar varsa onlara bakıyorum. Fakat bir an önce bu hayvanların kısırlaştırılması şart" ifadelerini kullandı.


Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti
Öğretmen Eda, sokak köpekleri için tayini reddetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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