Matematik Öğretmeni, Gusül Abdestini Anlatırken 6 Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Matematik öğretmeni Ü.A. (43), 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

GUSÜL ABDESTİNİ ANLATIRKEN İSTİSMARDA BULUNDU

Emet ilçesindeki bir ortaokulda, 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli Matematik öğretmeni Ü.A.'nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.