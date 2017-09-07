Öğretmen çiftin 3 yaşındaki kızları balkondan düşerek hayatını kaybetti



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki Serra Yelen hayatını kaybetti. Küçük kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazicelal Mahallesi Özdemir Kent Sitesi'nde meydana geldi. Dairenin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Serra Yelen, demirlerinin arasından sıyrılarak yere düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen küçük kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serra Yelen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni Fuat Yelen ve Merkez Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni Güldan Yelen'in 2 kızından küçüğü olan Serra Yelen, bugün ikindi de Alsancak Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Eğitim-Bir Sen İlçe Başkanı Muharrem Yenigün, okul müdürleri, öğretmenler ve komşuları ile yakınları katıldı.