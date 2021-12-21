Öğretmen çift, atölyeye dönüştürdükleri evlerinde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan öğretmen çift, evlerinin bir odasını atölyeye dönüştürerek, boş zamanlarında öğrencilere heykel, resim dersleri vererek yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlıyor.

Hacı Esmer-Sevidin Avcı Ortaokulunda görevli görsel sanatlar öğretmeni Abdullah Ökten ile Balaklı Ortaokulunda görevli resim öğretmeni eşi Meral Ökten, öğrencilerin boş zamanlarını sanatla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla evlerinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Okuldan sonra ve hafta sonları eve gelen öğrencilerine, çamura şekil vermeyi, tuvalleri resimlerle renklendirmeyi öğreten öğretmen çift, bu sayede çocukların hayal güçlerini geliştirerek birbirinden farklı eserler ortaya çıkarmalarına katkı sundu.

Öğrencileriyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşların verdiği mücadelenin anlatıldığı 4 metrekare büyüklüğündeki rölyef kabartma tablo ile 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in büstünü yapan Ökten çifti, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda sergiledi.

Fedakar öğretmenler, öğrencilerinin yaptığı heykel ve resimlerle bir sergi düzenleyerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Çocuklara sadece sanat değil meslek öğretiyoruz"

Abdullah Ökten, AA muhabirine, evlerinin bir bölümünü öğrencileriyle paylaşmaktan, onlarla güzel zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilerle okul dışındaki zamanlarda atölyede çalışmalar yapmaya başladıklarını anlatan Ökten, şöyle konuştu:

"Çalışmalar ilerledikçe çocukların yeni şeyler yaptıklarını fark ettik. Onlar için profesyonel çamur, fırça, boya ve tuvaller getirdik. Çocuklarımız ilk defa profesyonel çamura dokundu, ona şekil vermeyi öğrendi, profesyonel fırça ve boyalarla tuvallerin üzerine renkleri, duygularını aktardı. 15 Temmuz ruhunu yaşattırmak amacıyla 4 metrekare büyüklüğünde rölyef kabartma tablo ve 15 Temmuz şehitlerimizden Ömer Halisdemir'in büstünü yaparak okulda sergiledik. Öğrencilerimiz çok yetenekli. Okullarından mezun olduktan sonra öğrendikleriyle kendilerini geliştirip atölye kurabilirler. Yaptıkları ürünleri satarak kendilerine bir gelecek kurabilirler. Eşimle, çocuklara sadece sanat değil bir meslek öğretmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Meral Ökten ise öğrencilerinin yeni şeyler yapabilmek için eve heyecanla geldiğini söyledi.

Ökten, "Resim ve heykel yapmayı öğreniyorlar. Boyaya dokunmak onlara çok heyecan veriyor ve bunu gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Daha çok şey öğretmek istiyoruz. Bunun geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunacağına inanıyoruz. Yaptığımız çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu gördü ve daha çok öğrenciye ulaşmamız için ilçedeki müsait bir okulun bahçesine büyük ve kapsamlı bir atölye yapacaklarının müjdesini verdi. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimiz gibi kendimizi geliştirmek istiyoruz"

Öğrencilerden 12 yaşındaki Doğan Özgül, okuldan çıktıktan sonra öğretmenlerinin evine giderek resim çizmeyi, heykel yapmayı öğrendiklerini aktardı.

Öğretmenlerin kendileri için rol model olduğunu dile getiren Özgül, şöyle konuştu:

"Daha önce televizyonda heykel yapan insanları, bazı yerlerde yapılan heykelleri görüyorduk. Öğretmenlerimiz sayesinde nasıl yapıldığını öğrendik. Öğretmenlerimiz gibi kendimizi geliştirmek istiyoruz. Meral hocam gibi büyüyünce ressam olmayı hedefliyorum. Burada çamura şekil vermeyi öğrendik. Doğada gördüğüm birçok canlının heykelini yapmak istiyorum. Bizim için fedakarlık yapan öğretmenlerimize minnettarız."

Evin Demiray ise atölyede hayal güçlerini geliştirdiklerini belirterek, "Öğretmenlerim bana rol model oldular. Onlar gibi büyünce heykeltıraş olmak istiyorum. Çamura dokunmak, şekil vermek bize iyi geliyor." dedi.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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