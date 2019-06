ÖĞRETMEN AYŞE ÇELİK'E BERAAT  (GENİŞ HABER)

İSTANBUL'da 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti. Beraat kararının ardından konuşan Çelik, bunun geç verilmiş bir karar belirterek, "Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SUÇ İŞLEME KASTIYLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEDİM"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Çelik katıldı. Mahkeme Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin 9 Mayıs 2019 tarihli kararını okudu. Söz verilen sanık Ayşe Çelik, suçlamaya yönelik daha önce detaylı beyanda bulunduğunu belirterek, "Suç işleme kastıyla herhangi bir şekilde hareket etmedim. Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

SAVCI BERAAT TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, yasadışı PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılında şehir merkezlerine sızdırdığı militanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda 2015 yılı ikinci yarısında doğu ve güneydoğu bölgesindeki belirli yerleşim yerlerinde yollara bombalı tuzaklı barikatlar kurulduğunu, hendekler kazıldığını ve yerleşim yerinde yaşayan insanları rehine olarak tutulduğunu belirtti. Mütalaada, örgütün sözde öz yönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirdiklerini, bu dönemde sanık Ayşe Çelik'in televizyon programına telefon ile bağlanarak yaptığı konuşmada terör örgütü ve militanlarının eylemlerini meşru göstermek ve teröristler lehine kamuoyu oluşturma çabası olduğu kanaatine varılarak terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Ayşe Çelik hakkındaki kararın İstinaf Mahkemesi'nce onaylandığı anımsatılan mütalaada, "Bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi 9 Mayıs 2019 tarihinde sanığın cezalandırılmasının gerekçesi olan konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir" denildi. Mütalaada daha önce verilen mahkumiyetine ilişkin kararın kaldırılması talep edilerek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı da nazara alınmak suretiyle sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Son sözü sorulan sanık Ayşe Çelik, "Suçsuzum beraatimi talep ederim" dedi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, daha önce verilen mahkumiyet kararını tüm sonuçları ile ortadan kaldırdı. Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali olduğuna dair tespitini de gözeterek, Ayşe Çelik'in suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Ayşe Çelik davanın ardından yaptığı açıklamada geç verilmiş bir karar olduğunu, olması gerekenin bu olduğunu belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi şanslı olarak görüyorum. içerde tutuklu olan 700'ün üzerinde bebek ne yazık ki mahkum var. ve sayısını bilmediğim annesinden babasından ayrı çocuklar var. Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim. Biz kimseden bir şey dilenmedik. Direnerek kazandık. Sözlerimizin her zaman arkasında olduk. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. her zaman her yerde yineleyeceğim; Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde görev yapan Ayşe Çelik hakkında, 3 yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakkında dava açılan Ayşe Çelik 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklandı.

Çelik'in avukatları da Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çelik'in, Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan "ifade özgürlüğü hakkının" ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi, Ayşe Çelik'e, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine de karar verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

