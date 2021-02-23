Öğretmen ataması ne zaman? MEB 2021 Öğretmen atamaları tarihi belli mi? Atama takvimi açıklandı mı?

Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 öğretmen atamaları hakkında bilgi verdi. Peki, öğretmen atamaları tarihi belli mi? Atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen ataması en zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan'ın açıklaması sonrası öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atamaları tarihi belli mi? Atama takvimi açıklandı mı, merak edildi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haber veren Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Erdoğan "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı.

Atama takvimi ve detayları henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.