Öğretmen atamaları ne zaman? Hangi branşta öğretmen ataması olacak? Öğretmen ihtiyacı olan bölümler hangileri!
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Öğretmen atamaları ne zaman? Hangi branşta öğretmen ataması olacak? Öğretmen ihtiyacı olan bölümler hangileri!

01.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:33
Öğretmen atamaları ne zaman? Hangi branşta öğretmen ataması olacak? Öğretmen ihtiyacı olan bölümler hangileri!

Öğretmen ihtiyacı duyulan bölümler belli oldu. Öğretmen atamaları ne zaman? Hangi branşta öğretmen ataması olacak? Engelli öğretmen alımı ne zaman? Öğretmen ihtiyacı olan bölümler hangileri!

Aralık ayı itibari ile beklenen öğretmen atamaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğretmen atamaları ne zaman? Hangi branşta öğretmen ataması olacak? Öğretmen ihtiyacı olan bölümler hangileri!

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Her yıl Aralık ayında duyurulan öğretmen ataması Mart ayında gerçekleşir. Bu yıl öğretmen ataması henüz açıklanmadı. Adayların merakla bekledi atamalar ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

HANGİ BRANŞTAN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) Engelli öğretmen alımı yapılacak."Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan başvurular 1 Şubat 2021 ve 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

ÖĞRERTMEN İHTİYACI OLAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği alanında 7 bin 83 ihtiyaç, Özel Eğitim Öğretmenliği branşında 22 bin 427 ihtiyaç ve Sınıf Öğretmenliği branşında 8 bin 854, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında ise 11 bin 126 ihtiyaç dikkat çekiyor.

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