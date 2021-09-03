Öğretmen atama sonuçları! Atama sorgulama E-devlet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için beklenen gün geldi. Öğretmen atama sonuçları açıklandı. İşte, atama sorgulama E-devlet!