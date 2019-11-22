Öğretmen adayları otizmli öğrencilerle aynı projede buluştu

22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:20

Trabzon'da otizmli öğrenciler, öğretmen adaylarıyla birlikte yaptıkları resimlerle hem eğleniyor hem de sosyalleşiyorlar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Vakfı ortaklığında yürütülen "Eğitimin Yıldızları - Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO)" programı kapsamında, Trabzon Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Gazipaşa Eğitim Uygulama Kurs Merkezi tarafından hazırlanan "Fark Yarat, Farkı Otizmli ile Yaşa" projesiyle otizmli öğrenciler, resim yeteneklerini sergiliyorlar.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından da desteklenen proje kapsamında otizmli öğrenciler, üniversitenin resim atölyelerinde hem okul öğretmenleri hem de gönüllü üniversite öğrencileri eşliğinde resim eğitimi alıyorlar.

Kurs merkezinin özel eğitim sınıfı öğretmeni ve proje koordinatörü Sibel Kadıoğlu Tüzüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların gelişimine katkı sunmayı ve iletişimlerini daha aktif hale getirebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tüzüner, projeyi Güzel Sanatlar Fakültesindeki atölyelerde orta düzeyde otizmli çocuklarla birlikte sürdürdüklerini ifade etti.

"Üniversite, çocuklarımızı çok güzel sahiplendi"

Üniversitenin gönüllü öğrencilerinin de projeye destek verdiğini ifade eden Tüzüner, şunları kaydetti:

"10 otizmli öğrencimiz ve her birinin sorumlu hocasıyla birlikte projeye başladık. Her öğrencimizin başında, fakültenin farklı bölümlerinden öğrenciler de destek oluyor. Üniversite, çocuklarımızı çok güzel sahiplendi. Çeşitli eserler ortaya çıktı. Türk Kızılay da öğrencilerin eğitiminde kullanılan malzemeleri karşıladı. Amacımız, orta düzeydeki otizmli çocuklarımızın destek verildiğinde neler yapabildiklerini göstermek."

Tüzüner, projeyle birlikte çocukların akranlarıyla iletişimlerini kuvvetlendirmek ve sosyalleşmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, projeye destek veren gönüllü öğretmen adaylarına da otizmli öğrencileri tanıtmak ve onlar hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Üniversiteye gelerek, öğrencilerin rengarenk boyalarla farklı eserler çıkartmalarının onları mutlu ettiğini anlatan Tüzüner, "Velilerimiz ve öğrencilerimiz bu durumdan çok memnun. Çocuklar, neşeyle geliyorlar. Renklerin büyüsüne kapılarak, güzel eserler çıkarıyorlar. Yıl sonu açacağımız sergiye tüm Trabzon halkını da şimdiden davet ediyoruz. Ayrıca Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına, hocalarımıza ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Bu projeyle birlikte çocuklarımıza kucak açtık"

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Hülya Saylam da farkındalık yaratmak adına meslektaşı Kenan Demir ile birlikte çok önemli bir görev ve misyon üstlendiklerini dile getirerek, "Çocuklarımız hayatın içinde. Biz de üniversite olarak bu projeyle birlikte çocuklarımıza kucak açtık. Öğretmen ve öğrencilerimizin gönülden destek vermesi, bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Saylam, kendisinin de özel bir çocuğu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz de bu konuda çok duyarlı davrandı. Topluma hizmet dersimiz kapsamında, gruplar halinde öğrencilerimizle zaman zaman bu tür projelere destek veriyoruz. Projeyi ilk anlattığımızda çok sayıda öğrencimiz gönüllü olmak istedi. Ayrıca proje kapsamında, mezunlarımız ve şu anda eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle buluştuk." diye konuştu.

"Projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum"

Projeye gönüllü olarak destek veren öğretmen adaylarından Sait Hüseyin ise otizmli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydederek, "Elimizden geldiği kadar otizmli arkadaşlarımızın yanında bulunmaya çalışıyoruz. Projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum. Onlarla çalışırken eğleniyoruz. Özel arkadaşlarımızın renk dünyasını tuvale aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Hüseyin Erbalı ise projenin çok etkili ve verimli olduğuna dikkati çekerek, hem kendilerinin hem de otizmli öğrencilerin etkinlikle mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin, otizmli olmalarına rağmen çoğu insandan daha yetenekli olduğuna vurgu yapan öğrenci Fatma Güley de, "Gönüllü olarak projeye katıldım. Öğrenciler çok yetenekliler, onlarla olmak mutluluk veriyor, keyif alıyoruz. Çocuklar ayrıntılara çok önem veriyorlar. Renkleri çok iyi tanıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan eğitim sırasında atölyeyi ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer de otizmli öğrencilerin yaptıkları eserleri inceleyerek, ailelerle görüştü.

Kaynak: AA