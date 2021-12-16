Öğretmen adayları "Öğretmen Akademisi"yle tecrübe kazanacak

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve SAÜ Vakfı Özel Okulları arasında "Öğretmen Akademisi" protokolü imzalandı.

SAÜ Vakfı Okullarından yapılan açıklamada, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve SAÜ Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet Yüzücü arasında imzalanan protokolle, öğretmen adaylarının sahada daha çok bulunmaları, sınıf içi uygulamalar yoluyla daha fazla tecrübe kazanabilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

SAÜ Eğitim ve Fen Edebiyat fakülteleri 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik tasarlanan programla öğretmenlerin mesleğe daha yetkin başlamalarına katkı sunulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Öğretmen adayları mülakat sonucu seçilecek, hem teorik hem pratik alanda eğitim görecek. Uzun yıllar başarıyla öğretmenlik yapmış öğretmenlerden sahada tecrübe edinmekle birlikte öğretmenliğin felsefesine dair bilge kişileri dinleme ve öğrenme fırsatı bulmuş olacaklar. Bunun yanı sıra geleceğin eğitim ve öğretiminde teknolojinin nasıl kullanılacağını ve sınıfa girmeden önce nasıl hazırlık yapılacağının görsel, işitsel ve yazınsal taraflarını bütün yönleriyle öğrenmiş olacak. SAÜ Vakfı Özel Okullarında 17 hafta sürecek programda akademiye hak kazanan öğrencilere, SAÜ Vakfı tarafından burs da verilecektir.

Öğretmen adayı öğrenciler, eğitim boyunca SAÜ Vakfı Özel Okullarının alanında deneyimli öğretmenlerden danışmanlık hizmeti alıp öğretmenliğin inceliklerini yetkin kişilerden öğrenmenin ve bu öğrenmeleri sahada uygulayarak tecrübe kazanacak. Öğretmen Akademisi projesinin sonunda öğrencilere SAÜ Vakfı Özel Okulları tarafından Sakarya Üniversitesi onaylı sertifika verilecek. Bununla birlikte sertifika almaya hak kazanan ve değerlendirme kriterlerinde yeterli bulunan öğrenciler, SAÜ Vakfı Özel Okulları öğretmen alım sürecinde öncelikli olarak değerlendirilecek."

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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