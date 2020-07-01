Öğretmen adayları meslek yeminlerini video üzerinden etti Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan öğrenciler, meslek yeminlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video üzerinden etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan öğrenciler, meslek yeminlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video üzerinden etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 akademisyen ve 13 öğrencinin yer aldığı videoda akademisyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini, öğrenciler de Öğretmenlik Andı'nı okudu.

Öğretim görevlileri ve öğrencilerin tek tek çekilen videoları birleştirilerek klip haline getirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı mezun olan öğrencileri için paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğinin emanet edildiği sizler dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olan öğretmenliğe bugünden itibaren adım atmış oluyorsunuz. Atatürk ilkeleri ışığında, mesleğinizi hakkıyla ve doğru şekilde icra edeceğinize, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştireceğinize inanıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak sizleri kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz."

Kaynak: AA