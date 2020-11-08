Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?
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Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

08.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:20
Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

Öğretmen 8. bölümü bugün ekranlara geldi. Beğeniyle izlenilen Öğretmen dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Peki Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen dizisi kadrosunda kimler var? Öğretmen dizisi konusu nedir? Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gördü. Birçok eleştirmen tarafından tam not alan dizi tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. FOX Tv ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 8. bölümü bugün yayınlanıyor. Peki Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen dizisinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner'le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif'tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif'e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Avcı"nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner'den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif'e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır. Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner'le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif'i bile sarsacaktır.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE...

Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. bölüm canlı izle! Öğretmen oyuncu kadrosunda kimler var?

ÖĞRETMEN OYUNCU KADROSU

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

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