Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle
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Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle

19.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:51

Öğretmen dizisi 6. bölüm FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Öğretmen oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Öğretmen son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Öğretmen yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Öğretmen 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Öğretmen yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÖĞRETMEN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaya çıkan "Avcı" bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır. Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜM İZLE...

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle

OYUNCU KADROSU

Ekranların başarılı yapımlarından Öğretmen dizisinin kadrosunda; İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol, Mert Ramazan Demir, Doğa Özüm, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Ezgi Gör, Göksu Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, İsmail Karagöz, Hasan Şahintürk, Cansın Şenel ve Ruhi Sarı yer alıyor.

Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle
Öğretmen 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen 6. bölüm izle

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