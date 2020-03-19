Öğretmen 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Öğretmen dizisi 3. bölüm izle Öğretmen dizisi 4. bölüm fragmanı izleyen karşısına çıktı. Yayımlanan 3. son bölümde, Metin ile Akif'in ilişkisi seyirciyi şaşırtmıştı. Doğa'nın ölümünde kimlerin payı olduğunu tek tek bulan Akif öğretmen, yeni sorularla öğrencilerin karşısına gelir. Öğretmen 3. bölüm neler oldu? Öğretmen dizisi son bölümde neler oldu?

Öğretmen yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Mevsim'in itirafının ardından videoyu çekenin kim olduğunu polisler tespit etmiştir. Akif, bu suça ortak olanların durumdan ders almasını ister ve her defasında bir sonraki kişiyi bulmaya çalışır. 4. bölümde itirafta bulunacak kişi ise Ateş'tir. Öğretmen dizisi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Öğretmen dizisi son bölüm full izle...

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Akif öğretmenin uygulamaları, videoyu çeketiği öğrenilen Salih'e zorlabalık olarak gelir ve bunu dile getirir. Akif Erdem, asıl zorbalığın bir insanın gizlice görüntülenmesi olduğunu açıklar. Diğer soru ise, videonun olduğu diski Mevsim'in çantasına kimin koyduğudur. Bu dorunun peşine düşen Akif öğretmen ve sınıftakiler, Ateş'in itirafıyla şaşkına döner.

ÖĞRETMEN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim'in itirafı ile Akif Erdem'in ikinci dersini geçmeyi başarmıştı. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya'nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, Akif Hoca herkes için kötü bir plan hazırlamıştır.

Sonunda videoyu hazırlayan kişi bulunmuş ve gerekli ders verilmiştir. Akif Erdem için sonraki ders, videonun blunduğu kayıt cihazını Doğa'nın çantasına kimin koyduğudur...