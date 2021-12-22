öğretime 'kar' tatili

RİZE (DHA) - öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Son Dakika Haberleri

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