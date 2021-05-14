- Öğretim üyesinden Nemrut'un maskotu kardeş ayılar için uyarı: "Elle beslenmemeleri gerekir"

- Öğretim üyesinden Nemrut'un maskotu kardeş ayılar için uyarı: "Elle beslenmemeleri gerekir" Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr.

- Öğretim üyesinden Nemrut'un maskotu kardeş ayılar için uyarı: "Elle beslenmemeleri gerekir"

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan kardeş ayıların bu yıl daha da büyüdüklerini belirterek, elle beslenmemeleri uyarısında bulundu.

Açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, kendi mesleğinin dışında doğa fotoğrafçılığı ve belgesel çekimi yaptığını söyleyerek, geçen yıl Nemrut'taki ayılarla ilgili çok önemli bir çalışma başlattığını kaydetti. Önen, ayıların doğal ortamlarının yanında geçen yıl yiyecek bulmak için insanların bulunduğu bölgelere sık sık geldiklerini, insanların da bunları bir kedi ya da köpek gibi elle besleyerek sevme eğiliminde olduklarını hatırlatarak, "Bunlar vahşi hayvanlar. Onları bir evcil hayvan gibi görüp, beslemek ve yanaşmak doğru değil. Bir anda saldırarak insanlara ciddi zararlar verebilirler. Bunun birçok örneğini geçtiğimiz yıl yaşadık. Hayvanları doğal ortamlarında bırakarak, insanların yaşam alanlarını sınırlandırmak gerekir" dedi.

"Bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar"

Cihan Önen, hayati önem taşıyan bazı uyarılarda bulunarak, ayıların artık yavru değil, genç birer ayı olduklarını ve zarar verebilecek konuma geldiklerini dile getirdi. Önen, "Uzun yıllardan beridir bu coğrafyada canlı popülasyonu ile ilgili gözlemler yapmaktayım. Bu gözlemleri yaparken, bir takım korkutucu olaylarla da karşılaştım. Bölgedeki bazı hayvanlar çok vahşi iken, bazıları da yarı vahşi konumdadır. İnsanlar bunu bir kedi ya da köpek gibi görüp beslenme eğilimine giriyor. Yavru bir ayıyı kucaklarına alma girişimi olabiliyor. Tabi bu insanlarımızın güzel duygularıdır. Bu hayvanları elle beslerken onların doğal beslenmelerine zarar verebiliyoruz. Aynı zamanda bunu besleyen insanlarda ciddi şekilde saldırıya maruz kalabilir. Bazılarına tanık olduk. Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Bazıları da hafif yaralandı. Ama çok şükür ölen olmadı. Burada vatandaşlarımız şefkatli yaklaşıyorlar. Ancak bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez"

Önen, doğadaki gözlemleri sırasında ayıların yavru halinden yetişkin hallerine kadar takip ettiğini belirterek, "Ben bu ayıların her hallerine tanıklık ettim. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. Bu hayvanların yarı evcil olmaları insanların yanaşmalarına neden oldu. Bazen de saldırarak insanlara ciddi şekilde zarar verdi. Kuduz aşısı olanlar oldu, ciddi şekilde yaralananlar oldu. Kesi ve pençe yaraları oldu. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. İnsanlar bunların o görüntülerine aldanıp, çok yaklaşmasınlar" diye konuştu.

"Doğru tanıtım yapılması durumunda turizme ciddi katkılar sağlayabilir"

Cihan Önen, Nemrut'un çok özel bir konumda ve doğal yaşam ortamıyla özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Doğru tanıtım yapılması durumunda turizme ciddi katkılar sağlayabilir. Dünyada çok ciddi örnekleri var. Örneğin bazı ülkeler dünyada nesli tükenmekte olan hayvanları çoğaltıp, doğal ortamlarında turizme kazandırıyorlar. Özellikle Çin'de panda popülasyonu artırılarak turizme kazandırılıyor. Biz de bu coğrafyada bu hayvanları korumanın yanında turizme bu şekilde kazandırabiliriz. Bölgeyi vahşi hayvanların yaşam alanı olarak görüp, insanların alanlarını sınırlandırarak, turizm açısından ciddi kazançlar elde edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY