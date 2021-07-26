Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu
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Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu
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Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan DuyurusuÜniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu...

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Başvuru yolları, gerekli evrak ve ilan takvimine ilişkin bilgilendirmeyi aşağıda linklerden ulaşabilirsiniz.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 26. 07. 2021

Son Başvuru Tarihi : 09. 08. 2021

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Resmi Gazete İlanı

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlanı

Kaynak: Habermetre

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