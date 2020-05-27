Öğretim üyesi üreticileri uyardı
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Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için, Selçuk Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Öğretim üyesi üreticileri uyardı
27.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:04

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için, Selçuk Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Süleyman Soylu, Kütahya ve ilçelerinde yaşanan zirai don olayı sonrası yaptığı incelemede mısırların büyüme noktalarının tekrar faaliyete geçtiğini, üreticilerin mısırların bozmak için biraz daha beklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Soylu yaptığı açıklamada, "Mısır bitkisi zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi verebilen bir bitkidir. Sıfırın altında sıcaklığa maruz kalmış mısır bitkilerinin büyüme noktaları iki gün içinde tekrar faaliyete geçmeye başlamış. Bu yüzden dış görüntüye göre hemen hüküm verip tarlalarımızı bozmayalım. Ürün kendini toplamazsa ozaman bozum yapılabilir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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