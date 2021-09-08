Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Düzeltme İlanı
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Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Düzeltme İlanı

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Düzeltme İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Düzeltme İlanı1 Eylül 2021 tarihinde çıkan resmi gazete ilanında yer alan Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku profesör ilanında düzeltme yapılmıştır.

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için Düzeltme İlanı

1 Eylül 2021 tarihinde çıkan resmi gazete ilanında yer alan Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku profesör ilanında düzeltme yapılmıştır.

Yapılan düzeltmelere ilişkin çıkılan ilana aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Saygılarımızla

İnsan Kaynakları

08. 09. 2021 tarihli düzeltme ilanı

Kaynak: Habermetre

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