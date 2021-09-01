Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan DuyurusuÜniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu...

Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Başvuru yolları, gerekli evrak ve ilan takvimine ilişkin bilgilendirmeyi aşağıda linklerden ulaşabilirsiniz.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 01. 09. 2021

Son Başvuru Tarihi : 15. 09. 2021

Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

https://www. resmigazete. gov. tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/09/20210901-4-7. pdf

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Umut Meraş Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öğretim Üyesi & Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar için İlan Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 16:08:36. #1.14#

title