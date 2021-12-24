Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolara, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Söz konusu ilanımız, 24. 12. 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazete İlan Metni için tıklayınız.

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