Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolara, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Söz konusu ilanımız, 08. 11. 2021 tarih ve 31563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar: 1 adet bilimsel dosya, 6 adet bilimsel dosya içerikli USB bellek

Doçent kadrosuna başvuran adaylar: 1 adet bilimsel dosya, 4 adet bilimsel dosya içerikli USB bellek

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar: Başvurularını kadronun açıldığı birime yapacaklardır. 1 adet bilimsel dosya, 4 adet bilimsel dosya içerikli USB bellek

NOT: Bilimsel dosya haricinde; her adayın dilekçe ekindeki bütün belgelerden 1'er nüsha daha getirmesi gerekmektedir.

Öğretim Üyeleri başvuru esnasında istenilen belgeler için Tıklayınız.

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