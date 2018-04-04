Öğretim Üyesi "Bilinçli Tüketici Ödülü"Ne Layık Görüldü

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Genç, arabasıyla çarptığı yavru köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketinin karşılamaması üzerine verdiği hukuk mücadelesiyle "Bilinçli Tüketici Ödülü" almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aziz Genç, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde "Bilinçli Tüketici Ödülü"ne layık görüldü.

Genç, arabasıyla çarptığı yavru köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketinin karşılamaması üzerine yasal hakkını kullanarak verdiği mücadele ile gösterdiği duyarlılıktan dolayı ödül almaya hak kazandı.

Bartın'dan Zonguldak istikametine doğru arabasıyla seyrederken yavru bir köpeğe çarptığını anlatan Genç, köpeğin tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirti.

Tedavi sonucu oluşan masrafların zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanmasını talep ettiğini aktaran Genç, "Çünkü zorunlu trafik sigortasının, karayolunda yaşanan can ve malla ilgili tüm zararları karşılaması gerekiyor. Ancak sigorta şirketi hayvanın cins ya da sahipli olup olmadığını sordu. Bu soru benim için bir motivasyon kaynağı oldu. Tüketici Hakem Heyeti'ne durumu taşıdım ve beni haklı gördüler." diye konuştu.

Açıklamada, yasal hakkını kullanarak verdiği mücadeleden dolayı örnek olan Genç'in, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin elinden aldığı bildirildi.