Öğretim Üyesi Alım İlanı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri...

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD'ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD'ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD'ye veya USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT:

1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru başlıklı 5. maddesinde "Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar. " düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

Ek-2 Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

Ek-3 Genel Değerlendirme Tablosu

Öğretim Üyesi Başvuru Formu

İlan Tarihi : 05. 08. 2021

Başvuru Tarihi : 05. 08. 2021

Son Başvuru Tarihi : 19. 08. 2021

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Kafa travmaları ile ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak. 2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Pediatrik Gastroenteroloji B. D. ) Profesör 1 1 Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak ve endoskopik girişimlerde deneyimli olmak. 3 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Profesör 1 1 İslam Sanatları alanında çalışmaları olmak. 4 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Periodontoloji bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak, periodontal hastalık patogenezi ve kistikfibrozis-periodontal hastalık ilişkisi üzerine çalışması olmak. 5 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Doçent 1 1 Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzman olup, intraartiküler analjezik uygulamaları ve postoperatif ağrı ile ilgili çalışması olmak. 7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı(Pediatrik Nöroloji B. D. ) Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Nöroloji uzmanı olmak ve antiepileptik ilaç yan etkileri konularında çalışması olmak. 8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzman olup, bakteriyemi ve üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili çalışması olmak. 9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzman olmak. 10 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzman olup, minimal invaziv spinal ve periferik sinir cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 11 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak, ağız kanserleri ve kalıtımsal sendromlar hakkında çalışmaları olmak. 12 Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema veya Medya ve İletişim Çalışmaları programında tamamlamış olmak. Tüketim Kültürü, Magazin Dergiciliği, Medya ve Kimlik İnşası konularında çalışmaları bulunmak.

Kaynak: Habermetre