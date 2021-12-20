Öğretim Üyesi Alım İlanı 20.12.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği. Bölümü

Prof.

1

1. Metin Madenciliği ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi konularında yayın yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1. İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Çelik yapıların tasarımı konusunda uluslararası düzeyde nitelikli araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği. Bölümü

Doçent

1

1. Doğal Dil İşleme, Yapay Zeka ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi konularında yayın yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini finans alanında almış olmak.

2. Finans, uluslararası ticaret ve lojistik konularında akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü (İdare Hukuku Ana Bilim Dalı

Doçent

1

1. Doktorasını Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını İdare Hukuku bilim alanında almış olmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Doçent

1

1. Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olmak ve en az üç yıl lisans düzeyinde temel tasarım dersleri vermiş olmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

2. Mekansal entegrasyon üzerine uzmanlaşmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili Ana Bilim Dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

2. İç Mimarlık eğitiminde günümüz teknoloji kullanımları üzerine uzmanlaşmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili Ana Bilim Dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

2. Bellek mekanları üzerine uzmanlaşmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında doktora yapmış olmak.

2. Teknoloji odaklı tasarım konularında uzmanlaşmış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü (Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı)

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Ceza Hukuku ) alanında yapmış olmak Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

2

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak.

2. Nesne tabanlı programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, programlama dilleri, bilgi güvenliği, bilgi erişimi, makina öğrenmesi, yapay zeka, bilgisayar ağları veya mantıksal programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişim ile ilgili bir alandaki lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

2. Bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine sahip olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Yapım yönetimi alanında nitelikli araştırma ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet