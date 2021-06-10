Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı
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Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı

Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı
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Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç'un yer aldığı AB PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve Yenilikçilik Ortaklığı) Programı tarafından desteklenen proje kapsamında yazılan kitap yayınlandı.

"DEVESÜTÜ - Akdeniz havzasında deve sütü üretimi, işlenmesi ve tüketiminin arttırılması (CAMELMILK- Boosting the production, processing and consumption of camel milk in the Mediterranean basin)" başlıklı proje kapsamında yazılan kitap "Süt Devesi Yetiştiriciliği Bakım-Yönetim Kılavuzu" adını taşıyor.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Atakan Koç, Bernard Faye (Fransa), Gaukhar Konuspayeva (Kazakistan) ve tarafından yazılan kitap, 189 sayfadan oluşuyor.

Kitapta, Develerde Üremenin Fizyolojik Temelleri, Laktasyon Fizyolojisi, Besleme ve Sindirim Fizyolojisi, Üremenin Yönetimi, Sağım Yönetimi, Genç Develerin Yetiştirilmesi, Beslemenin Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Deve Sütü Ürünleri bölümleri yer alıyor.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız: (https://www. akademisyen. com/tr/gida-tarim-ve-hayvancilik/suet-devesi-yetistiriciligi-bakim-yoenetim-kilavuzu. html)

Kaynak: Habermetre

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