Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Programı öğretim üyesi, Dr. Öğr.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Programı öğretim üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKULAK'ın uzun soluklu saha ve laboratuvar çalışmaları neticesinde geliştirdiği "Bağlar için çoklu gübre dağıtma makinası ve değişken oranlı kontrol sistemi" için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2018/16796 numarası ile "Yurtiçi İncelemeli Patent" başvurusu yapılmıştır. Başvuru giderleri Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. tarafından desteklenmiştir.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 09/03/2021 tarihinde "Yurtiçi İncelemeli Patent" olarak onaylanmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kubilay Aka Joe Biden Donald Trump Sezai Temelli Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Kubilay Aka Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Mario Balotelli Muslera Umut Meraş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Derya Yanık Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğretim Üyemizin Başarısı 16-03-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 05:14:09. #1.11#