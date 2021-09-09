Öğretim Üyemiz Volkan Kapçak ve Gözde Kapçak Çiftinin Mutlu Günü Yeni

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Volkan KAPÇAK'ın hayatını Gözde BÜYÜKCAFER ile birleştirdiği düğüne üniversitemiz akademik personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Volkan KAPÇAK'ın hayatını Gözde BÜYÜKCAFER ile birleştirdiği düğüne üniversitemiz akademik personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı. Yeni evlenen mesai arkadaşımıza ve değerli eşine bir ömür mutluluk diliyor ve tebrik ediyoruz.

Kaynak: Habermetre