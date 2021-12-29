Öğretim Üyemiz Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısına Katıldı Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Üniversitemizi temsilen İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 22 Aralık 2021 tarihinde Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Üniversiteler Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkezleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Türkiye'den 45 üniversitenin Rektörleri ve Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlerinin davet edildiği ve başkanlığını İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu'nun yürüttüğü toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Daire Başkanları ile AFAD görevlileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının ilk aşamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açılış konuşmalarının ardından katılım sağlayan rektörler ve afet ve acil durum uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, üniversitelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, ilkyardım eğitimlerinin devam ettiği ADÜ-AFAM projesi hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Üniversitemiz destek personellerine verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, merkez bünyesinde oluşturulan arama-kurtarma ekibine tüm afet ve acil durumlara yönelik olarak verilen teorik eğitimler, uygulamalı yangın söndürme eğitimleri ve yine merkez bünyesinde oluşturulan ADÜ-Psikodestek ekibinin eğitimlerini ele aldı.

"ADÜ Afete Hazırlanıyor" başlıklı 1000 kişiden fazla personel ve öğrenciye yönelik konferans ile en çok katılımlı afet konferansının gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Aydın AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik kapsamlı bir Temel Afet Bilinci Eğitimlerinin düzenlendiğini de vurguladı. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, arama-kurtarma ekibinin eğitimlerinin de Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ile iş birliği kurularak itfaiye, UMKE gibi birimlerle temas edilerek yürütüldüğünü anlattı.

Grup toplantıları sırasında da AFAD Başkanlığı daire başkanları ile birlikte verilen bilgiler detaylandırılarak çözüm önerileri noktasında değerlendirmeler yapıldı.

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