Öğretim Üyemiz Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyeliğine Seçildi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Karslı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 664 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13. maddesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Aslı, Şeref ve Haber leşme Üyeleri Yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden, Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İlyas Karslı Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asıl üyeliğine seçildi.

Öğretim üyemizi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

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