Öğretim Üyemiz, Müzik Kimlik Iıı Adlı Kitabın Bölüm Yazarlığını Yaptı
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Öğretim Üyemiz, Müzik Kimlik Iıı Adlı Kitabın Bölüm Yazarlığını Yaptı

Öğretim Üyemiz, Müzik Kimlik Iıı Adlı Kitabın Bölüm Yazarlığını Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğretim Üyemiz, Müzik Kimlik III Adlı Kitabın Bölüm Yazarlığını Yaptı Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun, Müzik Kimlik III adlı kitapta bölüm yazarlığı yaptı.

Öğretim Üyemiz, Müzik Kimlik III Adlı Kitabın Bölüm Yazarlığını Yaptı Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun, Müzik Kimlik III adlı kitapta bölüm yazarlığı yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun, kitabın 5. bölümünde yer alan "Segah Niyaz İlahisinin Günümüzde Görünürlüğü ve Otantikleştirilmesi" başlıklı çalışmanın yazarlığını yaptı.

Kaynak: Habermetre

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