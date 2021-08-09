Öğretim Üyemiz Eskiçağ Tarihi Ders Kitabına Hakem Olarak Davet Edildi

Öğretim Üyemiz Eskiçağ Tarihi Ders Kitabına Hakem Olarak Davet Edildi Üniversitemiz ADÜ Bilim Kurulu Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından hakem olarak davet edildi.

Öğretim Üyemiz Eskiçağ Tarihi Ders Kitabına Hakem Olarak Davet Edildi Üniversitemiz ADÜ Bilim Kurulu Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından hakem olarak davet edildi.

Prof. Dr. Hüseyin Üreten, İstanbul Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından Tarih Bölümü'nde 2021-2022 Güz Yarıyılı ve sonraki yıllarında okutulacak olan Eskiçağ Tarihi Kitabı'na hakem olarak davet edildi.

Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Türk Tarih Kurumu tarafından Belleten Dergisi'ne hakem olarak davet edilmiş, daha sonra da Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Tarih Bölümü'nün 2020-2021 Bahar Yarıyılı ve sonraki yıllarında okutulacak olan "Eskiçağ Mezopotamya - Mısır Tarihi" ders kitabının 7. Ünitesi olan Mezopotomya'da Hellen ve Roma Dönemlerinin yazarı olmuştu.

Kaynak: Habermetre