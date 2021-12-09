ANTALYA (Habermetre) - Öğretim Üyemiz Ebelik ve Hemşirelik Mesleklerinin Güçlendirilmesi Çalıştayına Katıldı Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Karaçam, Sağlık Bakanlığı tarafından 24-26 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Ebelik ve Hemşirelik mesleklerinin güçlendirilmesi çalıştayına Üniversitemizi temsilen katıldı.

Çalıştayda, ebeliğin iş-görev analizi tartışılarak ebelik mesleğini güçlendirilmesi için katkılar sunuldu. Ebelik mesleğini temsil eden Türk Ebeler Derneği, Anadolu Ebeler Derneği ve Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği'nin ortak kararı ile sürecin devamını koordine etmek üzere Prof. Dr. Zekiye Karaçam görevlendirildi.

Çalıştay, meslek adına güzel gelişimlerin sürdürülmesi temennileri ile sona erdi.

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