Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN"in Mutlu Günü 15-08-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN"in Mutlu Günü 15-08-2021

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in Mutlu Günü 15-08-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.

Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.

Mesai arkadaşımıza ve değerli eşine ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hande Yener Işın Karaca Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Merve Çoban Lionel Messi Samet Aybaba Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN"in Mutlu Günü 15-08-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 00:31:36. #1.16#

title