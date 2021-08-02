Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü
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Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü
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Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü Üniversitemizin İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'nın 27. ERF Konferansı'nda sunduğu makale "En İyi Makale Ödülü"nü kazandı.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü Üniversitemizin İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'nın 27. ERF Konferansı'nda sunduğu makale "En İyi Makale Ödülü"nü kazandı.

İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı, Haziran 2021'de düzenlenen 27. ERF Konferansı'nda (Sevil Acar ve Erinç Yeldan'la beraber yazmış olduğu) "Potential Effects of the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism on the Turkish Economy" başlıklı makale ile En İyi Makale Ödülü'ne değer görüldü.

En İyi Makale Ödülü alarak üniversitemizi gururlandıran Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'yı ve diğer bilim insanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı, 1996 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat yüksek lisans programlarından mezun olduktan sonra doktora çalışmalarını Cenevre Üniversitesi'nde 2007 yılında tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kurumu'nda (UNCTAD) araştırmacı olarak çalışmıştır. Başlıca çalışma alanları ekonomik büyüme-sürdürülebilirlik-mutluluk ilişkileri ve yeşil ekonomik dönüşüm olan Aşıcı'nın bu konularda yayımlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunuyor. 2009 yılından bu yana İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Aşıcı, Türkiye için "Yeşil Yeni Düzen" başlıklı projesiyle 2020-2021 Mercator-IPC Fellowship programında araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

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Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı'ya En İyi Makale Ödülü - Haberler
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