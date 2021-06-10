Öğretim Üyemiz Avrupa'nın En Çok Okunan Denizcilik ve Balıkçılık Dergisine Röportaj Verdi
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Öğretim Üyemiz Avrupa'nın En Çok Okunan Denizcilik ve Balıkçılık Dergisine Röportaj Verdi

Öğretim Üyemiz Avrupa'nın En Çok Okunan Denizcilik ve Balıkçılık Dergisine Röportaj Verdi
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Öğretim Üyemiz Avrupa'nın En Çok Okunan Denizcilik ve Balıkçılık Dergisine Röportaj Verdi Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Öğretim Üyemiz Avrupa'nın En Çok Okunan Denizcilik ve Balıkçılık Dergisine Röportaj Verdi Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban, baş editörlüğünü yaptığı 'Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management' adlı kitap hakkında Avrupa'nın en çok okunan denizcilik ve balıkçılık dergisinde verdiği röportajla Üniversitemizin ismini uluslararası alanda duyurdu.

Prof. Dr. Deniz Çoban'ın baş editörlüğünü yaptığı kitap, dünyanın en saygın bilimsel kitap veri tabanlarından biri olan Clarivate Analytics'in Web of Science-The Book Citation Index'ine girerek de başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Habermetre

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