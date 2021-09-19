Öğretim Üyelerimizin Patent Başarısı 15-03-2021

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Prof. Dr. Elman BAHAR, Dr. Ersen OKUR, Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKULAK'ın uzun soluklu saha ve laboratuvar çalışmaları neticesinde geliştirdiği "Bağlar için çoklu gübre dağıtma makinası ve değişken oranlı kontrol sistemi" için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2018/16796 numarası ile "Yurtiçi İncelemeli Patent" başvurusu yapılmıştır. Başvuru giderleri Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. tarafından desteklenmiştir.

Buluş, gübrenin serpilerek kullanıldığı ve sıra aralarında traktörün çalışabildiği tüm bağlarda kullanılan ve aynı anda 3 farklı formda, 7 farklı gübreyi istenilen gübre normlarında, konuma ve gübrelerin özelliğine göre toprağa gömerek, püskürterek ve/veya serperek dağıtan değişken düzeyli gübre dağıtma makinası ve elektronik kontrol ünitesini içeren bir dağıtım sistemi ile ilgilidir.

Geliştirilen makine; granüle ve sıvı gübreler ile toprak düzenleyicilerini (tarım kireci, jips, kükürt vb. ) geleneksel tarımda olduğu gibi sabit gübre normunda ve hassas tarımda olduğu gibi konuma bağlı olarak ihtiyaç duyulan miktarda, değişken oranlı olarak uygulanmasını sağlayacaktır. Araştırıcılarımız tarafından tarımsal üretimin ihtiyacı olan ayrı ayrı işlemler ile uygulanan farklı özellikteki gübrelerin tek seferde verilmesini sağlayan bir makine geliştirilmiştir.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 09/03/2021 tarihinde "Yurtiçi İncelemeli Patent" olarak onaylanmıştır.

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