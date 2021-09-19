Öğretim Üyelerimizin Patent Başarısı 15-03-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretim Üyelerimizin Patent Başarısı 15-03-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğretim Üyelerimizin Patent Başarısı 15-03-2021

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Prof. Dr. Elman BAHAR, Dr. Ersen OKUR, Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Prof. Dr. Elman BAHAR, Dr. Ersen OKUR, Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KARAKULAK'ın uzun soluklu saha ve laboratuvar çalışmaları neticesinde geliştirdiği "Bağlar için çoklu gübre dağıtma makinası ve değişken oranlı kontrol sistemi" için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2018/16796 numarası ile "Yurtiçi İncelemeli Patent" başvurusu yapılmıştır. Başvuru giderleri Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. tarafından desteklenmiştir.

Buluş, gübrenin serpilerek kullanıldığı ve sıra aralarında traktörün çalışabildiği tüm bağlarda kullanılan ve aynı anda 3 farklı formda, 7 farklı gübreyi istenilen gübre normlarında, konuma ve gübrelerin özelliğine göre toprağa gömerek, püskürterek ve/veya serperek dağıtan değişken düzeyli gübre dağıtma makinası ve elektronik kontrol ünitesini içeren bir dağıtım sistemi ile ilgilidir.

Geliştirilen makine; granüle ve sıvı gübreler ile toprak düzenleyicilerini (tarım kireci, jips, kükürt vb. ) geleneksel tarımda olduğu gibi sabit gübre normunda ve hassas tarımda olduğu gibi konuma bağlı olarak ihtiyaç duyulan miktarda, değişken oranlı olarak uygulanmasını sağlayacaktır. Araştırıcılarımız tarafından tarımsal üretimin ihtiyacı olan ayrı ayrı işlemler ile uygulanan farklı özellikteki gübrelerin tek seferde verilmesini sağlayan bir makine geliştirilmiştir.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 09/03/2021 tarihinde "Yurtiçi İncelemeli Patent" olarak onaylanmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Sergen Yalçın Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğretim Üyelerimizin Patent Başarısı 15-03-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 01:45:32. #1.17#