Öğretim Üyelerimiz ve Mezunlarımıza IAMOT 2021 En İyi Bildiri Ödülü İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Derya Karakaş, Doç. Dr. Nihan Yıldırım ile 2019 yılı mezunlarımızdan Abdullah Mert Akman ve Cansu Hürses'in araştırmalarından türetilen "TEXT MINING FOR CLUSTERING THE NATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION POLICIES: POSITIONING TURKEY'S DIGITAL ROADMAP" başlıklı bildiri, 30. International Conference on Management of Technology Konferansı'nda en iyi bildiri ödülünü aldı.

Teknoloji yönetimi konusunda dünyanın en önemli organizasyonlardan biri olarak görülen IAMOT (International Association for Management of Technology) tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Teknoloji Yönetimi Konferansı Konferansı, 19-23 Eylül 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirildi. İşletme Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Derya Karakaş, Doç. Dr. Nihan Yıldırım ile 2019 yılı mezunlarımızdan Abdullah Mert Akman ve Cansu Hürses'in sunduğu çalışma en iyi bildiri ödülünü aldı.

Öğretim üyelerimizi ve mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Detaylı bilgi ve ödül töreni için tıklayınız.

