Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

Erzurum'da kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan ve birçok ilde iş bulma vaadiyle vatandaşların parasını dolandıran şahıs Asayiş ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan ve birçok ilde iş bulma vaadiyle vatandaşların parasını dolandıran şahıs Asayiş ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun zamandır takibinde olan Erzurum'un meşhur kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan dolandırıcısı M.Y. ekiplerin titiz ve özverili çalışmaları neticesinde yapılan operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

M.Y.'nin 2014-2021 yılları arasında Erzurum, Ordu, Bursa, Batman, Antalya gibi birçok ilde iş bulma vaadiyle, masum vatandaşların cebindeki son paraya göz diken, 20 adet nitelikli dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarından suç kaydı, 253 adet müzekkeresi ve 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti

3 aracın karıştığı kazada izne gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Caner Cindoruk
Spor Cristiano Balotelli Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:07:07. #1.11#