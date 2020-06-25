Öğretim görevlisinin kuş tutkusu BİTLİS Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Recep Yetiş (40), memleketi Adana'dan getirdiği güvercinlere gözü gibi bakıyor.

BİTLİS Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Recep Yetiş (40), memleketi Adana'dan getirdiği güvercinlere gözü gibi bakıyor. Yetiş, 1 kilometre yükseğe çıkan ve 250 kilometre hızla aşağı inen güvercinlerin 35 TL ile 40 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Yetiş, Kanada'ya sattıkları bir çift güvercinle de 22 öğrenciyi giydirdiklerini belirtti.

Evcil güvercinlere olan tutkusuyla tanınan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Recep Yetiş, 7 yıl önce Bitlis'e güvercinleri ile birlikte geldi. Yaşadığı evin yanına barınak yaparak kuşlarını yerleştiren ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan Yetiş, boş zamanlarını gözü gibi bakıp beslediği güvercinleriyle geçiriyor. Yetiş, kırmızı flamasıyla da kuşlarına komut veriyor. Flamanın havaya kaldırılıp sallanmasıyla uçmaya başlayan güvercinler, aynı flamanın aşağı doğru indirilmesi ile de geri dönüyor.

Ailesinin tutkusu nedeniyle kuşlarla birlikte büyüdüğünü anlatan Yetiş, flama komutuyla 1 kilometre yükseğe çıkan kuşların, komutla birlikte 250 kilometre hızla tekrar yanına geldiğini söyledi. Kuşların 35 TL ile 40 bin lira arasında alıcı bulduğunu ve geçen yıl yaptıkları satışla 22 öğrenciyi giydirdiklerini belirten Yetiş, "Adana İncirlikte görev yapan bir kişi, Kanada'ya döndükten sonra bizden bir çift kuş istedi. Kendisi ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada'ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söyleyince de anlaştığımız fiyatın iki katı para göndererek bizleri şaşırttı. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzun baştan ayağa giydirdik." dedi.

Kaynak: DHA