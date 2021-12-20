Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı 20.12.2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul
Bölüm
Unvan
Sayı
Aranan Nitelikler
Aranılan Belgeler
Sınav Takvimi
Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Dr. Öğretim Görevlisi
1
1. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.
2. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden almış olmak.
3. Çeviri dersi vermiş olmak.
4. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
06. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
Yazılı Sınav:
10. 01. 2022
(saat: 12. 00)
Sözlü Sınav:
10. 01. 2022
(saat: 10. 00)
Sonuç Açıklama Tarihi:
12. 01. 2022
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Dr. Öğretim Görevlisi
1
1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.
2. Mimarlık Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak.
3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
11. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
19. 01. 2022
Yazılı Sınav:
10: 00
Sonuç Açıklama Tarihi:
21. 012022
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Dr. Öğretim Görevlisi
1
1. Mimarlık lisans programı mezunu olmak.
2. Mimarlık Bilim alanında alınmış doktora diploması olmak.
3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
05. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
07. 01. 2022
Yazılı Sınav: 10: 00
Sonuç Açıklama Tarihi:
10. 01. 2022
Yabancı Diller Yüksekokulu
Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümleri
Öğretim Görevlisi
5
1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
2. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
06. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
10. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
13. 01. 2022
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğretim Görevlisi
1
1. Doktorasını Sanat ve Tasarım Fakültesinde yapıyor olmak.
2. Film çekim ve yapımı alanında yüksek lisans mezuniyeti ve tecrübesi olmak.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
05. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
Yazılı Sınav:
06. 01. 2022
Sözlü Sınav:
06. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
07. 01. 2022
Mühendislik Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
1. Otomotiv veya makine mühendisliği bölümü mezunu olup bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
11. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
Yazılı Sınav:
18. 01. 2022
Sözlü Sınav:
25. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
03. 02. 2022
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
1. Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olup makine mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
06. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
Yazılı Sınav:
11. 01. 2022
Sözlü Sınav:
11. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
14. 01. 2022
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)
Araştırma Görevlisi
1
1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
10. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
13. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
18. 01. 2022
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)
Araştırma Görevlisi
1
1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
10. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
13. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
18. 01. 2022
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü (Medeni Hukuk Anabilim Dalı)
Araştırma Görevlisi
1
1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
10. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
13. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
18. 01. 2022
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
11. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
17. 01. 2022
Yazılı Sınav:
10: 00
Sonuç Açıklama Tarihi:
20. 01. 2022
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
1. Endüstri Ürünleri Tasarımı/ Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında Lisansüstü programa kayıtlı olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
11. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
18. 01. 2022
Yazılı Sınav:
10: 00
Sonuç Açıklama Tarihi:
21. 01. 2022
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
1. Matematik bölümü mezunu olup Matematik veya Uygulamalı Matematik Ana Bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, Matlab programı kullanıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi:
20. 12. 2021
Son Başvuru Tarihi:
04. 01. 2022
Ön Değerlendirme Tarihi:
07. 01. 2022
Sınav Giriş Tarihi:
11. 01. 2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
18. 01. 2022
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