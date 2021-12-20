Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı 20.12.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Sınav Takvimi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

2. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden almış olmak.

3. Çeviri dersi vermiş olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

06. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

10. 01. 2022

(saat: 12. 00)

Sözlü Sınav:

10. 01. 2022

(saat: 10. 00)

Sonuç Açıklama Tarihi:

12. 01. 2022

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

2. Mimarlık Tarihi alanında uzmanlaşmış olmak.

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

11. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

19. 01. 2022

Yazılı Sınav:

10: 00

Sonuç Açıklama Tarihi:

21. 012022

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Mimarlık lisans programı mezunu olmak.

2. Mimarlık Bilim alanında alınmış doktora diploması olmak.

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

05. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

07. 01. 2022

Yazılı Sınav: 10: 00

Sonuç Açıklama Tarihi:

10. 01. 2022

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümleri

Öğretim Görevlisi

5

1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

06. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

10. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

13. 01. 2022

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Doktorasını Sanat ve Tasarım Fakültesinde yapıyor olmak.

2. Film çekim ve yapımı alanında yüksek lisans mezuniyeti ve tecrübesi olmak.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

05. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

06. 01. 2022

Sözlü Sınav:

06. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

07. 01. 2022

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Otomotiv veya makine mühendisliği bölümü mezunu olup bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

11. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

18. 01. 2022

Sözlü Sınav:

25. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

03. 02. 2022

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olup makine mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

06. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

11. 01. 2022

Sözlü Sınav:

11. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

14. 01. 2022

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

10. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

13. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

18. 01. 2022

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

10. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

13. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

18. 01. 2022

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü (Medeni Hukuk Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

10. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

13. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

18. 01. 2022

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

11. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

17. 01. 2022

Yazılı Sınav:

10: 00

Sonuç Açıklama Tarihi:

20. 01. 2022

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı/ Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında Lisansüstü programa kayıtlı olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

11. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

18. 01. 2022

Yazılı Sınav:

10: 00

Sonuç Açıklama Tarihi:

21. 01. 2022

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Matematik bölümü mezunu olup Matematik veya Uygulamalı Matematik Ana Bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, Matlab programı kullanıyor olmak.

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

3. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

20. 12. 2021

Son Başvuru Tarihi:

04. 01. 2022

Ön Değerlendirme Tarihi:

07. 01. 2022

Sınav Giriş Tarihi:

11. 01. 2022

Sonuç Açıklama Tarihi:

18. 01. 2022

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