Öğretim görevlisi Köseoğlu'ndan üzücü haber
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Öğretim görevlisi Köseoğlu'ndan üzücü haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (30), üçüncü kez lösemiye yakalandı.

16.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:14
Öğretim görevlisi Köseoğlu'ndan üzücü haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (30), üçüncü kez lösemiye yakalandı. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının tekrar nüks ettiğini öğrenen Köseoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tedavim iyi gidiyordu, her şey yolundaydı. Bu şartlarda mızmızlanmam biraz nankörceydi biliyorum. Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında kan verdi ve hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak dün rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi.

"İlik nakli her zaman yüzde yüz çözüm olmuyormuş"

Hastalığa savaş açan, sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilenen Şebnem Köseoğlu, yaptığı paylaşımda, "Harika haberler vermek isterdim ama maalesef dünden beri bir takım tahliller falan sonucu tekrar nüks haberiyle karşı karşıyayız. İlik nakli her zaman yüzde yüz çözüm olmuyormuş. Yakın bir arkadaşımın deyimiyle yenilen pehlivan güreşe doymadı. Gerçekten çok üzgünüm bu defa, yorgunum. Her şey bu kadar iyiye giderken şok etkisi bende. Biliyorum arkam çok kalabalık, çok güçlüyüz; ama bu sefer çok hazırlıksız yakalandım. Normalde dün Alanya'ya dönüyordum. Her şeyini bangır bangır yaşayan ben, hayatımda ilk kez nazar değmesin diye bir şeyi çok da dillendirmemiştim. Aslında nakilden önceden beri doktorumla anlaşmam bu şekildeydi" dedi.

"Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı"

Bir gün sonra doğum günün olduğunu belirten Köseoğlu, şu ifadelere yer verdi: "15 Nisan'da Alanya'ya gidecek, 16 Nisan'da okulda doğum günüme gün sayan ekranın önünde fotoğraf çektirecek, 17 Nisan'ı doğum günümü Alanya'da geçirecektim. Sonra dönmem gerekirse dönerim dedim, ama temelli Alanya gidiş iznim çıkmıştı. Sosyalleşmek yine yasak olacaktı, ama olsun. Ben yine planlar yaparken, hayat dalga geçti, korona çıktı ve olmadı zannediyordum, ama onun yerine nüks çıktı karşıma. Evet dünyayı sarsan bir problem var biliyorum şımarıkça olacak ama her zaman mutlu olan ben, ilk kez üzülmüştüm. Hep bugünü hayal ederek bunca zaman direnmiştim. Allah'ıma milyonlarca şükür. Tedavim iyi gidiyordu, her şey yolundaydı. Bu şartlarda mızmızlanmam biraz nankörceydi biliyorum. Şimdi gelen nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı ama neyse ki dünyamı güzelleştiren insanlar var. Bazen ufacık bir sözünüz, farkında olmadığınız sıradan bir hareketiniz, dünyama gökkuşağı etkisi yapıyor. Böylece her şey katlanılır hale geliyor. Size dualarınıza, güzel enerjilerinize, mesajlarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacım var bu sefer. Benim gibi gökkuşağına ihtiyacı olan savaşçıların da gökyüzünü renklendirmek için, hem de yaklaşan doğum günümde beni mutlu etmek için siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Linke tıklayarak, minik minicik de olsa bir katkıda bulunursanız, gerçekte buluşamasak da iyilikte buluşmuş oluruz. Hepinizin desteklerini bekliyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Birçok tanınmış isim destek vermişti

Tedavi sürecinde Şebnem Köseoğlu'na hemşehrilerinin yanı sıra aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel gibi birçok tanınmış isim destek vermişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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