Öğretim Üyesi Evinde Ölü Bulundu, Öğrencileri Olay Yerine Gözyaşı Döktü

Denizli'de bir Önder Çivril isimli öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Hocalarının hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti.

POLİS BANYODA CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde ki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştılar.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çivril'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ise hocalarının ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.