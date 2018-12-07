Öğretim Üyesi Evinde Ölü Bulundu, Öğrencileri Olay Yerine Gözyaşı Döktü
Denizli'de öğretim görevlisi Önder Çivril kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Çivril'in hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti.
Denizli'de bir Önder Çivril isimli öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Hocalarının hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti.
POLİS BANYODA CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde ki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştılar.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çivril'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ise hocalarının ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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ALLAH Rahmet eylesinCevap Yaz 2 Yayından KaldırAMİN BABA: Amin baba2 1 Yayından Kaldır
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Denizlinin Dörtte ücü apart. üniversiteliler kalıyor. Yalnız kalmak sıkıntılı. Kalp krizi gecirdin mi bittin. 112 yi arayacak ikinci kisi yok. Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Allah Herkese Arkasından Çok Dua Eden,,,Bir Toplum Nasip Eylesin.. AminCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır