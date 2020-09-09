Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu
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Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu

Konya'da, Selçuk Üniversitesinde çalışan bir öğretim görevlisi, görev yaptığı kütüphanenin girişindeki merdivenlerin yanında ölü olarak bulundu.

Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu
09.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:19

Konya'da, Selçuk Üniversitesinde çalışan bir öğretim görevlisi, görev yaptığı kütüphanenin girişindeki merdivenlerin yanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisinde bulunan Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesinde Kataloglama ve Sınıflama Hizmetinde Öğretim Görevlisi olan Ahmet Acar (50), saban mesaiye gelen arkadaşları tarafından kütüphane merdivenlerinin yanında hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk bulgularda herhangi bir darp izine ve kesici alet emaresine rastlanmadı.

Yapılan araştırmada, Bosna Hersek Mahallesi'nde ikamet eden Öğretim Görevlisi Ahmet Acar'ın spor maksadıyla zaman zaman üniversiteye yürüyüş yaparak geldiği öğrenildi. Son mesaisine de yaklaşık 25 dakika yürüyüş yaparak üniversiteye giden Ahmet Acar'ın mesaiye başlamadan kütüphane önünde bir süre dinlendiği güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Acar'ın dinlendiği sırada rahatsızlanıp yaklaşık bir buçuk metre yükseklikten merdivenlerin yanına düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı. Acı haberi alarak üniversiteye gelen Ahmet Acar'ın eşi, çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Öğretim görevlisinin mesai arkadaşları da yaşanan ölüm olayının ardından büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemelerinin ardından Ahmet Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesine kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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