Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu'nun gururu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu'nun gururu oldu

21.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:17
Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu'nun gururu oldu

Oltulu Öğretim Görevlisi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Aydoğan Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu asil üyeliğine atandı.

Oltulu Öğretim Görevlisi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Aydoğan Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu asil üyeliğine atandı.

Öğretim Görevlisi Aydoğan'ın Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asil Üyeliğine atanması Oltu'da sevinçle karşılanırken Oltulular, "Erdal Aydoğan hocamız gururumuz olmuştur" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Seren Serengil
Spor Samatta Mbaye Diagne Ali Şansalan Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu'nun gururu oldu | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:18:56. #1.15#
title