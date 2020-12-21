Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu'nun gururu oldu
Oltulu Öğretim Görevlisi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Aydoğan Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu asil üyeliğine atandı.
Oltulu Öğretim Görevlisi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Aydoğan Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu asil üyeliğine atandı.
Öğretim Görevlisi Aydoğan'ın Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asil Üyeliğine atanması Oltu'da sevinçle karşılanırken Oltulular, "Erdal Aydoğan hocamız gururumuz olmuştur" dediler. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı