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Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı Yeni

Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı Yeni
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Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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