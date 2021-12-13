Öğretim Elemanlarının Göreve Başlatılması Esnasında İstenilen Belgeler

Öğretim Elemanlarının Göreve Başlatılması Esnasında İstenilen BelgelerNOT: 15/11/2021 tarihli ve 31660 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı ilanı için1- Lisans diploması (Geçici mezuniyet belgesi)2- Transkript belgesi aslı. 3- Yüksek Lisans ve Doktora diploması (Geçici mezuniyet belgesi) (Yüksek Lisans veya Doktora yapıyorsa öğrenci olduğuna dair onaylı öğrenci belgesi). 4- ALES sonuç belgesi (doğrulama kodu bulunan)5- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (doğrulama kodu bulunan)6- Halen resmi bir kurumda çalışan veya daha önce çalışmış olanlar için hizmet belgesi. 7- Askerlik Durum Belgesi (tecili, muaf veya terhis olduğunu belirten)8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

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