DENİZLİ (Habermetre) - Öğretim Elemanımızın Kitabı Yayınlandı Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Dr. Onur Durukal'ın, " Türkiye'de Elektronik Oy Kullanımı: Aydın, Denizli, Muğla İlleri Alan Araştırması" adlı kitabı yayınlandı.

Oy kullanımının vatandaşların yönetim tercihlerini ortaya koymalarına olanak sağlayan araçların başında geldiğini belirten Öğr. Gör. Dr. Onur Durukal, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi oylama ile ilgili sorunların çözümü için bir yol olarak görülmektedir. E-oylamanın gelişimi vatandaşların iradesini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yansıtabilme ihtiyacının bir sonucu olarak gelişmiştir. Çalışmada, demokrasi ve demokrasi ile yakın ilişkisi olan temel kavramların bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile yaşadığı değişimler ortaya konarak günümüzde dünyadaki e-oylamanın mevcut durumu ele alındı. " dedi.

Öğr. Gör. Dr. Onur Durukal, gerçekleştirilen alan araştırmasıyla da TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla İlleri) örnekleminde Teknoloji Kabul Modeli kullanılarak Türkiye'de elektronik oylama kullanımının vatandaş eksenli olarak analizinin kitapta yer aldığını ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet