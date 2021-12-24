Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10. 07. 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Söz konusu ilanımız, 24. 12. 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

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